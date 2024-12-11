В Ростовской области из-за неисправного дымохода сгорел частный дом

По данным ведомства, возгорание потушили еще 8 декабря. Предварительно, сначала от трубы дымохода загорелись деревянные конструкции потолочного перекрытия, а потом постройка полыхала уже по всей площади. Хозяин успел выбежать на улицу, и это спасло ему жизнь.