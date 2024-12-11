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В Ростовской области из-за неисправного дымохода сгорел частный дом

Полыхающий частный дом потушили в Ростовской области, выгорело 105 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Частный дом выгорел в поселке Доброполье в Ростовской области из-за неисправного дымохода. Об этом утром 11 декабря рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, возгорание потушили еще 8 декабря. Предварительно, сначала от трубы дымохода загорелись деревянные конструкции потолочного перекрытия, а потом постройка полыхала уже по всей площади. Хозяин успел выбежать на улицу, и это спасло ему жизнь.

— Площадь пожара составила 105 кв. метров. Тушение вели восемь специалистов МЧС и четыре сотрудника добровольной пожарной охраны. Использовалось три автоцистерны, — уточнили в экстренном ведомстве.

Спасатели напоминают жителям Дона: нужно регулярно проверять состояние печей и дымоходов, чистить и ремонтировать их. Нельзя допускать перекаливания печи, также не следует оставлять печь без присмотра. Прекращать топку нужно за три часа до сна.