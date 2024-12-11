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В Таганроге пообещали восстановить отопление 27 домов после атаки ВСУ

В Таганроге в Ростовской области «совсем скоро» восстановят отопление 27 многоквартирных домов, так как поврежденную при ночной ракетной атаке котельную уже починили, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Источник: AP 2024

По ее словам, сварщики закончили ремонт котельной на улице Циолковского, а сейчас «идет заполнение системы».

Таганрог в ночь на 11 декабря подвергся ракетной атаке. Сгорели 14 припаркованных автомобилей, повреждения получило промпредприятие, но пострадавших нет. Воздушную тревогу в городе объявили в 4:30 по московскому времени, она действовала полтора часа.

Камбулова сообщила о повреждении котельной на улице Циолковского. Ранее она заявила, что специалисты планируют восстановить ее к 12:00. Она также отметила, что «город функционирует в обычном режиме».

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