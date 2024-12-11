В Таганроге пообещали восстановить отопление 27 домов после атаки ВСУ

По ее словам, сварщики закончили ремонт котельной на улице Циолковского, а сейчас «идет заполнение системы».
Таганрог в ночь на 11 декабря подвергся ракетной атаке. Сгорели 14 припаркованных автомобилей, повреждения получило промпредприятие, но пострадавших нет. Воздушную тревогу в городе объявили в 4:30 по московскому времени, она действовала полтора часа.
Камбулова сообщила о повреждении котельной на улице Циолковского. Ранее она заявила, что специалисты планируют восстановить ее к 12:00. Она также отметила, что «город функционирует в обычном режиме».