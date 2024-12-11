В Иркутской области браконьер истребил пять косуль

Как рассказали в полиции, 54-летний житель села Харат Эхирит-Булагатского района без лицензии на добычу косуль добыл пять туш животных, причинив ущерб на 440 тысяч рублей. Животных он раздобыл в окрестностях села, после чего освежевал их. Туши обнаружил инспектор охотнадзора.