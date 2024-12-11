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В Иркутской области браконьер истребил пять косуль

Браконьера задержали и возбудили уголовное дело.

Источник: ГУ МВД

В Иркутской области задержали браконьера, охотившегося на косуль. Об этом сообщили в региональном МВД.

Как рассказали в полиции, 54-летний житель села Харат Эхирит-Булагатского района без лицензии на добычу косуль добыл пять туш животных, причинив ущерб на 440 тысяч рублей. Животных он раздобыл в окрестностях села, после чего освежевал их. Туши обнаружил инспектор охотнадзора.

Прибывшие следователи нашли освежеванные туши животных и следы обуви. По ним вычислили и задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области спасли косулю, которая застряла в металлическом заборе.