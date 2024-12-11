На перегоне Уфа-Дема местный житель погиб из-за наезда поезда

В Уфе местного жителя насмерть задавил поезд. Об этом рассказала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Трагедия случилась позавчера днем, 9 декабря, на 1618 километра перегона Уфа-Дема Куйбышевской железной дороги. Согласно предварительным данным, машинист предпринял все необходимые меры, но предотвратить беду не удалось. Пострадавший в результате наезда получил тяжелейшие травмы и умер.
Организована доследственная проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.
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