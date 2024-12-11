Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На перегоне Уфа-Дема местный житель погиб из-за наезда поезда

Жителя Уфы насмерть задавил поезд.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе местного жителя насмерть задавил поезд. Об этом рассказала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия случилась позавчера днем, 9 декабря, на 1618 километра перегона Уфа-Дема Куйбышевской железной дороги. Согласно предварительным данным, машинист предпринял все необходимые меры, но предотвратить беду не удалось. Пострадавший в результате наезда получил тяжелейшие травмы и умер.

Организована доследственная проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.