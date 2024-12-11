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Экс-директора ЧЭМК приговорили к условному сроку по делу о педофилии

Экс-гендиректора национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского приговорили к четырем годам условно по делу о педофилии, передает «РИА Новости» со ссылкой на Калининский райсуд Челябинска. Также ему назначен испытательный срок в три года.

Источник: Reuters

В конце февраля 2024-го активы ЧЭМК были национализированы, а в июне Ходоровского задержали, обвинив его в том, что он вступал в интимную связь с подростками 14−15 лет за деньги.

По данным 74.ru, в ноябре тот полностью признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и дело рассматривалось в особом режиме.

Павел Ходоровский занимал пост генерального директора ЧЭМК с 2001 года. В конце февраля 2024-го Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры передал активы предприятия государству. По версии ведомства, Серовский и Кузнецкий заводы ферросплавов были незаконно приватизированы в 1990-е годы.

В ЧЭМК подчеркивали, что процесс приватизации происходил по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями». Экс-владельцы пытались обжаловать национализацию активов, но безуспешно.

По данным 74.ru, Ходоровскому ранее также предъявили обвинение в незаконном обороте порнографических материалов, такой контент нашли у него в телефоне, в этом эпизоде, отмечало издание, фигурируют как минимум две девочки.

Изначально суд отправил Ходоровского в СИЗО, но в ноябре ему изменили меру пресечения на домашний арест. Последнее решение, отмечало 74.ru, принималось без присутствия прессы. Оглашение приговора также проходило в закрытом режиме, отмечает портал.

По делу экс-гендиректора ЧЭМК также проходит Дарья Филичкина, которая, по версии следствия, знакомила Ходоровского с подростками, она находится под арестом.