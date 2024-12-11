Хоккеисты устроили массовую драку в Минске (видео)

Хоккеисты сборной Беларуси U-18 и клуба «Динамо-Олимпик» устроили «ледовое побоище» на «Чижовка-Арене», сообщает Telegram-канал Высшей лиги.
Игроки фарм-клуба минского «Динамо» за три периода забросили своим оппонентам четыре шайбы. При этом хоккеисты «молодежки» так и не смогли распечатать ворота динамовцев.
В конце матча у «красных» (сборная U-18) сдали нервы: отбросив клюшки, перчатки и сомнения, они напали на «белых» (хоккеисты «Динамо-Олимпик») — завязалась драка между полевыми игроками, вратари в ней не участвовали.
«Ледовое побоище на “Чижовка-Арене” — пять на пять», — отметил комментатор.
Кто победил в драке, непонятно — арбитры через некоторое время разняли хоккеистов. Ясно одно: победу в поединке одержал «Динамо-Олимпик» с крупным счетом 4:0.
Высшая лига — это соревнования среди молодежных коллективов, в котором играют фарм-клубы команд Экстралиги. Чемпионат был образован в 2002 году, до 2006-го он назывался Первая лига.
Первым победителем турнира является ХК «Гомель-2». Действующий чемпион — «Юниор», являющийся фарм-клубом столичной «Юности».