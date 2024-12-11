Еще одна омская пенсионерка стала жертвой грабителя

Молодой омич на улице Волкова напал на пенсионерку и выхватил из ее рук сумку с телефоном и деньгами. Убежав с места преступления, он решил избавиться от имущества пожилой омички, оставив себе только деньги.
Пожилая омичка по пути на почту наткнулась на грабителя. Мужчина толкнул 86-летнюю пенсионерку и выхватил сумку, в которой были деньги и мобильный телефон. После этого молодой человек убежал с места преступления. Сумма ущерба составила 9500 рублей.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый омич. Мужчину задержали у дома его знакомого.
Как рассказал грабитель, сумку и телефон пенсионерки он выбросил в мусоропровод, а 6500 рублей решил распределить — часть потратил, а оставшуюся сумму положил на карту.
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 7 лет колонии.
Ранее мы писали, что пожилая омичка хотела пополнить карту после юбилея и наткнулась на грабителя. За несколько дней до этого мужчина решил выпить и обокрасть старушку, но та отбилась сумкой.