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Еще одна омская пенсионерка стала жертвой грабителя

За первые недели декабря это уже третий подобный случай.

Источник: Комсомольская правда

Молодой омич на улице Волкова напал на пенсионерку и выхватил из ее рук сумку с телефоном и деньгами. Убежав с места преступления, он решил избавиться от имущества пожилой омички, оставив себе только деньги.

Пожилая омичка по пути на почту наткнулась на грабителя. Мужчина толкнул 86-летнюю пенсионерку и выхватил сумку, в которой были деньги и мобильный телефон. После этого молодой человек убежал с места преступления. Сумма ущерба составила 9500 рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый омич. Мужчину задержали у дома его знакомого.

Как рассказал грабитель, сумку и телефон пенсионерки он выбросил в мусоропровод, а 6500 рублей решил распределить — часть потратил, а оставшуюся сумму положил на карту.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 7 лет колонии.

Ранее мы писали, что пожилая омичка хотела пополнить карту после юбилея и наткнулась на грабителя. За несколько дней до этого мужчина решил выпить и обокрасть старушку, но та отбилась сумкой.