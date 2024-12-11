В Красноярске фигурант уголовного дела выпал из окна и погиб

В Красноярске мужчина погиб после падения из окна 11 этажа здания, расположенного на Республики, 51. Там находится помещение следкома. Информацию о гибели мужчины подтвердили в краевом СК.
«Проводится проверка по факту гибели фигуранта по уголовному делу», — прокомментировали инцидент в пресс-службе СК Красноярского края.
По предварительной информации, опубликованной в KrasMash, мужчину допрашивали по делу первого замглавы города Алексея Давыдова. Подозреваемый отпросился в туалет, но не вернулся.
Напомним, Алексей Давыдов сейчас находится в СИЗО по подозрению в коррупции.