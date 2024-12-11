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В Красноярске фигурант уголовного дела выпал из окна и погиб

В Красноярске мужчина погиб после падения из окна здания, где находится следком.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске мужчина погиб после падения из окна 11 этажа здания, расположенного на Республики, 51. Там находится помещение следкома. Информацию о гибели мужчины подтвердили в краевом СК.

«Проводится проверка по факту гибели фигуранта по уголовному делу», — прокомментировали инцидент в пресс-службе СК Красноярского края.

По предварительной информации, опубликованной в KrasMash, мужчину допрашивали по делу первого замглавы города Алексея Давыдова. Подозреваемый отпросился в туалет, но не вернулся.

Напомним, Алексей Давыдов сейчас находится в СИЗО по подозрению в коррупции.

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