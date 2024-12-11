А муж-то ненастоящий: жительница Уссурийска предстанет перед судом за фиктивный брак с иностранцем

Прокурор города Уссурийска утвердил обвинительный акт в отношении местной жительницы. Девушку обвиняют в том, что она заключила фиктивный брак с иностранцем, тем самым дав ему шанс на законное пребывание в России. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в прокуратуре Приморского края.