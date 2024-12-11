А муж-то ненастоящий: жительница Уссурийска предстанет перед судом за фиктивный брак с иностранцем

Прокурор города Уссурийска утвердил обвинительный акт в отношении местной жительницы. Девушку обвиняют в том, что она заключила фиктивный брак с иностранцем, тем самым дав ему шанс на законное пребывание в России. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в прокуратуре Приморского края.
Молодая жительница Уссурийска вызвала интерес правоохранительных органов своим не слишком законным поступком. В 2021 году она вышла замуж за иностранца без намерения создать с ним семью. Это событие помогло иностранному гражданину получить разрешение на временное пребывание на территории России.
Брак по расчету уже аннулировали, а девушку теперь обвиняют по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей.