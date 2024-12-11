В Крыму полицейские нашли школьниц, издевавшихся над девочкой на пляже

В Ленинском районе Крыма установили личности школьниц, избивших девочку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на пляже в Щелкино. Несколько девочек требовали от сверстницы извиниться на коленях за слова в сети. Подростки начали избивать ее руками и ногами. Кроме того, пострадавшую таскали за волосы. Происходящее сняли на видео. Сообщалось, что по факту случившегося СК и прокуратура проводят проверку.
В полиции отметили, что правоохранители установили личности участников конфликта. Ими оказались школьницы в возрасте от 12 до 15 лет. Их родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
«Подростки поставлены на профилактический учет в отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району», — говорится в сообщении.
Кроме того, материалы передали в районную комиссию по делам несовершеннолетних.