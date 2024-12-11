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В Крыму полицейские нашли школьниц, издевавшихся над девочкой на пляже

В Ленинском районе Крыма нашли издевавшихся над девочкой школьниц.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Крыма установили личности школьниц, избивших девочку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на пляже в Щелкино. Несколько девочек требовали от сверстницы извиниться на коленях за слова в сети. Подростки начали избивать ее руками и ногами. Кроме того, пострадавшую таскали за волосы. Происходящее сняли на видео. Сообщалось, что по факту случившегося СК и прокуратура проводят проверку.

В полиции отметили, что правоохранители установили личности участников конфликта. Ими оказались школьницы в возрасте от 12 до 15 лет. Их родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

«Подростки поставлены на профилактический учет в отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району», — говорится в сообщении.

Кроме того, материалы передали в районную комиссию по делам несовершеннолетних.