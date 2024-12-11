В Крыму полицейские нашли школьниц, издевавшихся над девочкой на пляже

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на пляже в Щелкино. Несколько девочек требовали от сверстницы извиниться на коленях за слова в сети. Подростки начали избивать ее руками и ногами. Кроме того, пострадавшую таскали за волосы. Происходящее сняли на видео. Сообщалось, что по факту случившегося СК и прокуратура проводят проверку.