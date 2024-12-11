В Гомеле подросток может сесть на три года за обман любителей интимных услуг

В Гомеле будут судить школьника, который хотел выманить деньги у любителей интимных услуг, рассказали в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Так, 16-летний гомельчанин летом 2024-го во время каникул изучил в интернете существующие схемы мошенничеств и заинтересовался способом выманивания денег у мужчин, которые интересуются женщинами легкого поведения. Онлайн-знакомые, которые обучали подростка мошенничеству, заверили, что деньги, которые он сможет выманить у жертв, сначала переведут на карту дропа, а затем 70% от суммы будут зачислены на его криптокошелек.
Тогда юноша купил в интернете доступ к аккаунту в мессенджере, поставил на аватарку фотографию незнакомой симпатичной женщины, которую нашел в соцсети и подписался на телеграм-каналы для знакомств. Любители интимных услуг стали писать и спрашивать о встречах и «расценках», тогда старшеклассник отправлял им ссылку на бота-посредника и личный анкетный код. Мужчины попадали на страницу с кнопкой «оплатить».
В итоге за летние каникулы школьник заскамил не менее двух человек, но от кураторов деньги он не получил. Подростка будут судить за покушение на мошенничество (ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). Ему грозит до трех лет заключения.
Расследование уголовного дела еще не окончено.
Еще минчанка взяла три кредита и лишилась 40 000 рублей, поговорив по телефону.