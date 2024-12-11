В Гомеле подросток может сесть на три года за обман любителей интимных услуг

Так, 16-летний гомельчанин летом 2024-го во время каникул изучил в интернете существующие схемы мошенничеств и заинтересовался способом выманивания денег у мужчин, которые интересуются женщинами легкого поведения. Онлайн-знакомые, которые обучали подростка мошенничеству, заверили, что деньги, которые он сможет выманить у жертв, сначала переведут на карту дропа, а затем 70% от суммы будут зачислены на его криптокошелек.