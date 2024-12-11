На пожаре в Воронежской области погиб 67-летний мужчина

Накануне вечером в одном из частных домов поселка Грибановский Воронежской области возник пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по области, около 23.47 очевидцы сообщили дежурному о возгорании постройки на улице Ленинградской райцентра.