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На пожаре в Воронежской области погиб 67-летний мужчина

Тело 67-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме в воронежском райцентре.

Источник: Комсомольская правда

Накануне вечером в одном из частных домов поселка Грибановский Воронежской области возник пожар. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по области, около 23.47 очевидцы сообщили дежурному о возгорании постройки на улице Ленинградской райцентра.

Пожар возник в коридоре жилого дома площадью 50 квадратных метров. В результате помещение выгорело полностью. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в течение 13 минут. В сгоревшем доме они обнаружили тело 67-летнего мужчины.

На ликвидации пожара работали восемь сотрудников ГУ МЧС и две машины спецтехники. Причины ЧП выясняют эксперты.

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