Британский студент-криминалист убил женщину для «личного опыта»: зачем он это сделал

Вскоре полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 20-летний студент Насем Саади. Юноша учился на криминалиста и, как рассказали о нем преподаватели, очень интересовался изучаемыми дисциплинами. Он настолько дотошно вникал в подробности преступлений, что профессора даже уточняли, не планирует ли Насем сам совершить убийство.