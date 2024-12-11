Британский студент-криминалист убил женщину для «личного опыта»: зачем он это сделал

В Лондоне по подозрению в совершении убийства женщины задержан студент одного из высших учебных заведений страны. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.
21 мая 2024 года в городе Борнмут графства Дорсет неизвестный молодой человек напал на двух женщин с ножом. В результате действий преступника 34-летняя Грэй скончалась на месте происшествия. Ее подруга, 38-летняя Линн Майлз, смогла выжить, хотя и получила более 20 ранений различной степени тяжести.
Вскоре полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 20-летний студент Насем Саади. Юноша учился на криминалиста и, как рассказали о нем преподаватели, очень интересовался изучаемыми дисциплинами. Он настолько дотошно вникал в подробности преступлений, что профессора даже уточняли, не планирует ли Насем сам совершить убийство.
Опасения педагогов оправдались. Саади действительно собирался приобрести собственный опыт убийства. Он купил в интернет-магазине нож, изучил безлюдные места в округе города Борнмут, после чего отправился на поиски жертвы. Следователи считают, что юноша пытался установить экспериментальным путем эффективность методов сокрытия преступления. Вероятно, что-то не сработало, и личность преступника довольно быстро установили полицейские. Теперь вместо карьеры криминалиста Саади может ожидать внушительный срок лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Колумбии полиция неожиданно освободила задержанную всего десять дней назад киллершу по прозвищу Кукла, считавшуюся одной из наиболее опасных преступниц страны.