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В Пинске 19-летний хакер украл и продал 14 тысяч аккаунтов жителей СНГ

Милиция задержала 19-летнего пинчанина, который украл 14 тысяч аккаунтов жителей СНГ.

Источник: Комсомольская правда

В Пинске задержан 19-летний горожанин, являющийся киберпреступником, рассказали в пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что молодой пинчанин использовал специализированное программное обеспечение, чтобы взламывать игровые аккаунты граждан СНГ. Украденные аккаунты белорус потом продавал, передавая логины и пароли от них на тематических форумах. Всего мошенник реализовал не менее 14 тысяч украденных учетных записей.

Дома у пинчанина после обыска изъяли компьютерную технику, которая использовалась для совершения преступлений.

Расследуется уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации. Устанавливаются и другие жертвы хакера, в том числе в Беларуси.

Также в Гомеле подросток может сесть на три года за обман любителей интимных услуг.