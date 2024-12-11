В Пинске 19-летний хакер украл и продал 14 тысяч аккаунтов жителей СНГ

Правоохранители установили, что молодой пинчанин использовал специализированное программное обеспечение, чтобы взламывать игровые аккаунты граждан СНГ. Украденные аккаунты белорус потом продавал, передавая логины и пароли от них на тематических форумах. Всего мошенник реализовал не менее 14 тысяч украденных учетных записей.