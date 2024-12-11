В Пинске 19-летний хакер украл и продал 14 тысяч аккаунтов жителей СНГ

В Пинске задержан 19-летний горожанин, являющийся киберпреступником, рассказали в пресс-службе МВД.
Правоохранители установили, что молодой пинчанин использовал специализированное программное обеспечение, чтобы взламывать игровые аккаунты граждан СНГ. Украденные аккаунты белорус потом продавал, передавая логины и пароли от них на тематических форумах. Всего мошенник реализовал не менее 14 тысяч украденных учетных записей.
Дома у пинчанина после обыска изъяли компьютерную технику, которая использовалась для совершения преступлений.
Расследуется уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации. Устанавливаются и другие жертвы хакера, в том числе в Беларуси.
Также в Гомеле подросток может сесть на три года за обман любителей интимных услуг.