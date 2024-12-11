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Бывший судья Железнодорожного районного суда Ростова попал под следствие

В Ростове бывшего судью заподозрили в мошенничестве на 2,4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области уголовное дело завели в отношении бывшего судьи Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону. Информация об этом поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.

Известно, что следствие ведется в рамках статьи «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Напомним, наказание за подобное нарушение закона предполагает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.

По данным УФСБ, с марта по апрель 2021 года, еще в должности судьи, подозреваемый получил от некоего гражданина 2,4 млн рублей за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности. Судья якобы обещал передать деньги коллеге в другой районный суд, но выполнять взятые на себя обязательства не собирался, так как не имел такой возможности.

Напомним, ранее в Новочеркасске за взятки осудили заместителя директора колледжа.