Бывший судья Железнодорожного районного суда Ростова попал под следствие

По данным УФСБ, с марта по апрель 2021 года, еще в должности судьи, подозреваемый получил от некоего гражданина 2,4 млн рублей за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности. Судья якобы обещал передать деньги коллеге в другой районный суд, но выполнять взятые на себя обязательства не собирался, так как не имел такой возможности.