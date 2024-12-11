Le Monde: французский истребитель не смог покинуть Чад из-за неисправности

Как сказал изданию французский дипломат, Париж хотел при помощи оперативного вывода своих истребителей продемонстрировать стремление «действовать быстро и подтвердить свои обязательства». «Мы просили о быстром выводе, и мы его получили», — указал в свою очередь чадский чиновник. При этом он добавил, что был удивлен тем, как быстро власти Франции выполнили требования Чада.