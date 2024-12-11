Le Monde: французский истребитель не смог покинуть Чад из-за неисправности

По их словам, улетели лишь два истребителя, а последний из трех не взлетел — теперь он должен покинуть страну «в течение 48 часов». Французские самолеты, которым «необходимы регулярные полеты, не могли подниматься в воздух» после объявления Чада о разрыве оборонного соглашения, поясняет газета.
Как сказал изданию французский дипломат, Париж хотел при помощи оперативного вывода своих истребителей продемонстрировать стремление «действовать быстро и подтвердить свои обязательства». «Мы просили о быстром выводе, и мы его получили», — указал в свою очередь чадский чиновник. При этом он добавил, что был удивлен тем, как быстро власти Франции выполнили требования Чада.
10 декабря Agence France-Presse сообщило, что французские самолеты, «базировавшиеся в Чаде десятилетиями», вылетели во вторник из Нджамены. Один из источников агентства указал, что два истребителя Mirage 2000D в сопровождении самолета-заправщика вылетели около 13:30 по местному времени (15:30 мск).
29 ноября МИД Чада проинформировал о решении расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией. 5 декабря премьер-министр Чада Алламай Халина официально назначил членов комиссии по реализации решения об отказе от военного сотрудничества с Францией. В состав комиссии вошел 21 человек. Их задачи включают юридические, логистические и другие аспекты разрыва военных связей.