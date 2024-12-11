Следком начал проверку по факту избиения педиатра в Иркутске

— Она накинулась на меня. Сначала толкнула, я ударилась об дверной косяк спиной. Потом схватила за волосы и повалила меня на пол вниз головой. Дальше пыталась пнуть коленом, я прикрыла руками лицо. Она перешла все рамки дозволенного, поэтому я начала снимать все на видео, — рассказала пострадавшая девушка корреспонденту КП-Иркутск.