Следком начал проверку по факту избиения педиатра в Иркутске

После того, как мать шестилетнего мальчика напала на педиатра, приехавшего на вызов, правоохранители начали проверку. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и Следкоме региона.
Напомним, спор начался из-за того, что педиатр не надела бахилы. Хозяйке квартиры это не понравилось, она начала ругаться, нападать с кулаками, а после закрыла дверь и отказывалась выпускать девушку.
— Она накинулась на меня. Сначала толкнула, я ударилась об дверной косяк спиной. Потом схватила за волосы и повалила меня на пол вниз головой. Дальше пыталась пнуть коленом, я прикрыла руками лицо. Она перешла все рамки дозволенного, поэтому я начала снимать все на видео, — рассказала пострадавшая девушка корреспонденту КП-Иркутск.
В итоге обычный спор кончился приездом полиции, а для педиатра — черепно-мозговой травмой, ушибами и гематомами. Сейчас правоохранителям предстоит разобраться в произошедшем, при наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работник почты избила себя к приезду полицейских, чтобы скрыть кражу сканвордов и более 400 тысяч наличными.