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Полиция опровергла новость о поиске жителей Башкирии, подобравших банки с пивом

Полиция не ищет жителей Башкирии, подобравших на дороге банки с пивом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе Уфа — Самара около села Кандры врезалась в отбойник фура, перевозившая пиво. От удара сотни банок оказались разбросанными по обочине и дороге, этим воспользовались некоторые водители, которые радостно стали их подбирать. Через некоторое время в соцсетях появилась информация, что любителей халявы ищут полицейские.

По данным ТГ-канала Baza, сотрудники МВД просматривали видео, чтобы установить личности, участвовавших в подборе пива, якобы их действия могут квалифицироваться как кража, однако в ведомстве это опровергли.

— В полицию по факту кражи пива обращений не поступало, — заключили в МВД.

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