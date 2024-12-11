Полиция опровергла новость о поиске жителей Башкирии, подобравших банки с пивом

В Башкирии на трассе Уфа — Самара около села Кандры врезалась в отбойник фура, перевозившая пиво. От удара сотни банок оказались разбросанными по обочине и дороге, этим воспользовались некоторые водители, которые радостно стали их подбирать. Через некоторое время в соцсетях появилась информация, что любителей халявы ищут полицейские.