В Богородске 15-летний подросток убил ножом бойца СВО

По словам newsnn, инцидент произошел в поселке Буревестник. Школьник проживал там вместе с бабушкой, мамой и её братом. Отношения сына с дядей были, мягко говоря, «натянутыми». Как выяснилось позже, между ними постоянно возникали конфликты.