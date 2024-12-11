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В Богородске 15-летний подросток убил ножом бойца СВО

В Богородском округе Нижегородской области, 15-летний подросток ударил ножом своего дядю, который недавно вернулся из зоны СВО.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина скончался.

По словам newsnn, инцидент произошел в поселке Буревестник. Школьник проживал там вместе с бабушкой, мамой и её братом. Отношения сына с дядей были, мягко говоря, «натянутыми». Как выяснилось позже, между ними постоянно возникали конфликты.

Во время одного из подобных подросток и зарезал мужчину. «Скорая», которая быстро приехала на место, констатировала факт смерти бывшего бойца СВО.

Оказалось, что 9-классник учится в местной коррекционной школе и состоит на учете у психиатра. Подозреваемый в убийстве задержан сотрудниками полиции.