В Богородске 15-летний подросток убил ножом бойца СВО

Мужчина скончался.
По словам newsnn, инцидент произошел в поселке Буревестник. Школьник проживал там вместе с бабушкой, мамой и её братом. Отношения сына с дядей были, мягко говоря, «натянутыми». Как выяснилось позже, между ними постоянно возникали конфликты.
Во время одного из подобных подросток и зарезал мужчину. «Скорая», которая быстро приехала на место, констатировала факт смерти бывшего бойца СВО.
Оказалось, что 9-классник учится в местной коррекционной школе и состоит на учете у психиатра. Подозреваемый в убийстве задержан сотрудниками полиции.