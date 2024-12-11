Свыше 5 миллионов рублей похитили мошенники у 54-летнего казанца

В мессенджере мужчине поступил звонок от неизвестной, убедившей его в необходимости продления договора сотовой компании. Девушка сообщила, что нужно продиктовать смс-коды, пришедшие на телефон. Казанец назвал комбинацию цифр, а позже узнал о взломе учетной записи на портале Госуслуг. После этого на связь с ним выходили незнакомцы, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений. Они известили о том, что на основании некой доверенности мошенники хотят переоформить его квартиру. Поэтому необходимо задержать аферистов на стадии купли-продажи жилья.