Свыше 5 миллионов рублей похитили мошенники у 54-летнего казанца

В мессенджере мужчине поступил звонок от неизвестной, убедившей его в необходимости продления договора сотовой компании. Девушка сообщила, что нужно продиктовать смс-коды, пришедшие на телефон. Казанец назвал комбинацию цифр, а позже узнал о взломе учетной записи на портале Госуслуг. После этого на связь с ним выходили незнакомцы, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений. Они известили о том, что на основании некой доверенности мошенники хотят переоформить его квартиру. Поэтому необходимо задержать аферистов на стадии купли-продажи жилья.
Поверив звонившим, потерпевший продал квартиру и перечислил более 5 миллионов рублей на неизвестные счета. Казанцу пообещали вернуть деньги сразу после разоблачения мошенников. Однако этого не случилось. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в правоохранительные органы.
В отделе полиции «Восход» возбудили уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба управления МВД России по Казани.
В ведомстве напомнили: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо перепроверять всю информацию, поступающую от неизвестных лиц. Не следует сообщать незнакомцам данные о своих банковских картах и счетах, перечислять деньги на неизвестные реквизиты и переходить по сомнительным ссылкам.