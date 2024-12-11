Пьяный 60-летний мужчина заявил о заложенной бомбе в доме в Петербурге

Вечером 9 декабря в полицию обратился дежурный газовой службы. Он сообщил, что жильца пятиэтажного дома 7 на Парголовской улице угрожает опасность. Специалист пояснил, что такую заявку он получил по телефону от неизвестного. Стражи правопорядка начали разбираться в ситуации. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.