Пьяный 60-летний мужчина заявил о заложенной бомбе в доме в Петербурге

Вечером 9 декабря в полицию обратился дежурный газовой службы. Он сообщил, что жильца пятиэтажного дома 7 на Парголовской улице угрожает опасность. Специалист пояснил, что такую заявку он получил по телефону от неизвестного. Стражи правопорядка начали разбираться в ситуации. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— На место выехали экстренные службы. Проверка показала, что предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья, не обнаружено, — рассказали в ведомстве.
Однако чья-то хулиганская выходка стала основанием для возбуждения уголовного дела по второй части статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Подозреваемого разыскали по горячим следам. Им оказался 60-летний мужчина, который в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ранее SPB.KP.RU писал об эвакуации в одной из школ Петербурга. На улицу пришлось вывести около 500 человек из-за сообщения лжеминера.