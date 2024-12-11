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На борьбе с саранчой чиновник в Костанае заработал 4,4 млн тенге и срок

За взятку осудили главу Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Источник: Baigenews

Осуждён председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Абдикаримов Д. Решение по его делу приняли в суде № 2 Костаная, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина признан виновным в получении взятки в сумме 4,4 миллиона тенге от руководителя частной компаний Оспанова С. за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.

Оспанову С. суд назначил три года лишения свободы. Получившему взятку чиновнику — 3,5 года.

Осуждённым пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Приговор пока не вступил в законную силу.