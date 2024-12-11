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В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели

Жителей Башкирии предупредили о метели и сильном ветре.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, на регион идут обильные осадки и метель. Так, завтра, 12 декабря, на дорогах ожидается гололед, снежные накаты и ухудшение видимости. Также жителей Башкирии предупреждают о сильном порывистом ветре.

Температура воздуха ночью в четверг составит −4,-9°, по юго-востоку до −14°, днем 0,-5°.

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