Во всей Абхазии отключили электричество

В «Черноморэнерго», абхазской энергокомпании, сообщили, что аварийная остановка ИнгурГЭС произошла из-за критически низкого уровня воды и ее недостаточного притока. Графики включения света для потребителей в дневное время будут скорректированы, ночью электричество по-прежнему будет подаваться.
«Сообщаем вам о корректировке графика работы Ингурской ГЭС. Ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями, текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час. На основании этих данных были внесены изменения в режим работы станции и график подачи электроэнергии», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях компании.
Западная часть Абхазии и столица Сухум в основном снабжаются электроэнергией за счет перетока из России. Тем не менее, в республике все равно существует дефицит энергии. С 9 декабря подача электричества осуществлялась лишь дважды в день, по два часа 20 минут (четыре часа 40 минут суммарно), и в ночное время.
Согласно новому графику, опубликованному после аварийной остановки, время подачи света сократят дополнительно. Так, в части Сухума и Пицунде его будут включать менее чем на три часа в день суммарно.
ИнгурГЭС является единственным объектом, который эксплуатируется Абхазией и Грузией совместно после окончания военного конфликта в 1993 году. Плотина ГЭС расположена на подконтрольной грузинским властям территории, пульт управления — в контролируемом Абхазией Гальском районе. ГЭС управляется обеими сторонами, производимое на ней электричество делится между ними.