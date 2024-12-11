Во всей Абхазии отключили электричество

Западная часть Абхазии и столица Сухум в основном снабжаются электроэнергией за счет перетока из России. Тем не менее, в республике все равно существует дефицит энергии. С 9 декабря подача электричества осуществлялась лишь дважды в день, по два часа 20 минут (четыре часа 40 минут суммарно), и в ночное время.