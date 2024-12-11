Сан-Хосе
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанка перевела более 600 рублей мужу, но под его видом скрывались мошенники

Минчанка потеряла 600 рублей, когда захотела помочь мужу.

Источник: Комсомольская правда

В Минске женщина переводила 600 белорусских рублей мужу, но стала жертвой мошенников, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Так, минчанке с аккаунта ее мужа пришло сообщение с просьбой перевести ему на банковскую карту более 600 белорусских рублей.

Женщина сделала два онлайн-платежа, и практически сразу узнала, что деньги были отправлены мошенникам.

Выяснилось, что ранее ее супруг в популярной соцсети перешел по ссылке фотоагентства, а когда ввел код, утратил доступ к своему аккаунту. Так его аккаунтом завладели аферисты.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Еще в Пинске 19-летний хакер украл и продал 14 тысяч аккаунтов жителей СНГ.

Также в Гомеле подросток может сесть на три года за обман любителей интимных услуг.