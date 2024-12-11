Минчанка перевела более 600 рублей мужу, но под его видом скрывались мошенники

В Минске женщина переводила 600 белорусских рублей мужу, но стала жертвой мошенников, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Так, минчанке с аккаунта ее мужа пришло сообщение с просьбой перевести ему на банковскую карту более 600 белорусских рублей.
Женщина сделала два онлайн-платежа, и практически сразу узнала, что деньги были отправлены мошенникам.
Выяснилось, что ранее ее супруг в популярной соцсети перешел по ссылке фотоагентства, а когда ввел код, утратил доступ к своему аккаунту. Так его аккаунтом завладели аферисты.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Еще в Пинске 19-летний хакер украл и продал 14 тысяч аккаунтов жителей СНГ.
Также в Гомеле подросток может сесть на три года за обман любителей интимных услуг.