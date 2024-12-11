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Самолет рейсом из Киренска экстренно приземлился в аэропорту Иркутска

Самолет экстренно приземлился в Иркутске из-за технической неисправности.

Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Правоохранители начали проверку по факту авиационного происшествия с самолетом в аэропорту Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Лайнер, следовавший по маршруту Киренск — Иркутск, совершил аварийную посадку из-за технической неисправности. Произошло это сегодня, 11 декабря, около 17:30 по местному времени.

— Самолет благополучно сел, после чего самостоятельно вырулил на стоянку, — уточнили в пресс-службе ведомства.

К счастью, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. В Восточном региональном СУТ СК России уточнили, что следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).