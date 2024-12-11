Самолет рейсом из Киренска экстренно приземлился в аэропорту Иркутска

Правоохранители начали проверку по факту авиационного происшествия с самолетом в аэропорту Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Лайнер, следовавший по маршруту Киренск — Иркутск, совершил аварийную посадку из-за технической неисправности. Произошло это сегодня, 11 декабря, около 17:30 по местному времени.
— Самолет благополучно сел, после чего самостоятельно вырулил на стоянку, — уточнили в пресс-службе ведомства.
К счастью, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. В Восточном региональном СУТ СК России уточнили, что следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).