Самолет рейсом из Киренска экстренно приземлился в аэропорту Иркутска

К счастью, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. В Восточном региональном СУТ СК России уточнили, что следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).