Жительницу Стерлитамака приговорили к 7,5 года колонии за растрату

Установлено, что в 2021—2023 годах осужденная просила своих друзей и знакомых дать ей деньги в долг якобы для оплаты оптовых поставок сахара у производителя со значительной скидкой и его дальнейшей перепродажи крупным компаниям. Таким образом подсудимая похитила у девяти пострадавших более 5 млн руб.