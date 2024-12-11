Попавшую в Уфе под колеса авто 11-летнюю школьницу выписали домой

Стало известно, в каком состоянии находится 11-летняя школьница, попавшая под колеса авто. Напомним, ДТП произошло накануне, 10 декабря, около дома № 43 на 50 лет СССР. Девочка переходила дорогу, когда ее на пешеходном переходе сбил водитель отечественной легковушки.
С травмами ребенка доставили в больницу № 17. Врачи обследовали школьницу и оказали ей необходимую помощь.
Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, сейчас ребенок отпущен домой лечиться амбулаторно, ее жизни ничего не угрожает.
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