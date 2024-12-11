Сан-Хосе
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попавшую в Уфе под колеса авто 11-летнюю школьницу выписали домой

Стало известно о состоянии 11-летней девочки, которую сбили на «зебре» в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каком состоянии находится 11-летняя школьница, попавшая под колеса авто. Напомним, ДТП произошло накануне, 10 декабря, около дома № 43 на 50 лет СССР. Девочка переходила дорогу, когда ее на пешеходном переходе сбил водитель отечественной легковушки.

С травмами ребенка доставили в больницу № 17. Врачи обследовали школьницу и оказали ей необходимую помощь.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, сейчас ребенок отпущен домой лечиться амбулаторно, ее жизни ничего не угрожает.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.