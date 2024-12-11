Осужденные по делу о взрыве газа в Новосибирске обжалуют приговор

Защита Евгения Кавуна, приговоренного к 10 годам и 3 месяцам колонии, обратилась в суд с обжалованием приговора.
По мнению адвоката Андрея Власова, при вынесении приговора суд нарушил нормы уголовного и уголовно-процессуального кодексов РФ, а выводы суда противоречат представленным в ходе судебного заседания доказательствам по делу.
Защита настаивает на отмене приговора, передаче дела в прокуратуру для устранения нарушений и проведения взрывотехнической экспертизы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного.
Намерена обжаловать приговор и защита Ирины Урбах, второй осужденной по делу о взрыве газа.
Напомним, взрыв прогремел в жилом доме утром 9 февраля прошлого года. При взрыве обрушились 2 подъезда здания, погибли 15 человек. Евгения Кавуна и Ирину Урбах обвинили в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим гибель людей. За несколько дней до трагедии осужденные, представившись работниками газовой службы, выполняли обслуживание газовых плит в жилом доме.
Ранее о ходе уголовного дела АиФ-Новосибирск рассказал здесь и здесь.
Иск на 10 млн тенге пенсионерке из Бердска предъявило Минтруда Казахстана. Женщина получала сразу две пенсии — российскую и казахскую.
Более 1 млрд требует новосибирская прокуратура с концессионеров школ. Ведомство требует признать недействительными концессионные соглашения на строительство объектов по улицам Спортивная и Николая Сотникова.
Фигурантами уголовных дел в Новосибирске стали 9 политиков и бизнесменов. Одним из самых громких стало уголовное дело в отношении министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.