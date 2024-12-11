Осужденные по делу о взрыве газа в Новосибирске обжалуют приговор

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме утром 9 февраля прошлого года. При взрыве обрушились 2 подъезда здания, погибли 15 человек. Евгения Кавуна и Ирину Урбах обвинили в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим гибель людей. За несколько дней до трагедии осужденные, представившись работниками газовой службы, выполняли обслуживание газовых плит в жилом доме.