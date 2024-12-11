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В Красноярске число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до шести

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Красноярске, наехавшем на бетонное ограждение, выросло до шести. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: РИА "Новости"

Днем 11 декабря водитель автобуса городского маршрута в Красноярске не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших.

«По предварительным данным, шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения, им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии организовало проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).