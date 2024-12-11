В Красноярске число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до шести

Днем 11 декабря водитель автобуса городского маршрута в Красноярске не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших.
«По предварительным данным, шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения, им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии организовало проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).