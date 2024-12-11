В Красноярске число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до шести

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Красноярске, наехавшем на бетонное ограждение, выросло до шести. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.