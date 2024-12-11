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В исправительной колонии в Башкирии произошел пожар

В исправительной колонии № 4 в городе Салавате сегодня днем произошел пожар.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, предварительно, горение произошло в здании пилорамы.

«Силы и средства МЧС России выехали на место для проверки сообщения. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются», — заявили в ведомстве.

«Башинформ» также обратился за комментарием в пресс-службу УФСИН РФ по РБ.

«11 декабря в здании пилорамы, расположенной на территории исправительной колонии № 4 Салавата, произошло возгорание. На место были вызваны силы и средства МЧС России. Ведутся работы по ликвидации пожара. Материальный ущерб устанавливается. Пострадавших нет», — ответили в ведомстве.

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