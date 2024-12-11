В исправительной колонии в Башкирии произошел пожар

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, предварительно, горение произошло в здании пилорамы.
«Силы и средства МЧС России выехали на место для проверки сообщения. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются», — заявили в ведомстве.
«Башинформ» также обратился за комментарием в пресс-службу УФСИН РФ по РБ.
«11 декабря в здании пилорамы, расположенной на территории исправительной колонии № 4 Салавата, произошло возгорание. На место были вызваны силы и средства МЧС России. Ведутся работы по ликвидации пожара. Материальный ущерб устанавливается. Пострадавших нет», — ответили в ведомстве.