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В Ростове-на-Дону водитель сбил подростка и скрылся

В Ростове водитель сбил 15-летнего подростка, пострадавший попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 15-летний подросток пострадал под колесами автомобиля. Личность водителя неизвестна, сообщают в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, все произошло около 20:20 вечера 10 декабря на проспекте Шолохова. Предварительно, молодой человек попал под машину, когда переходил дорогу по пешеходному переходу.

— Несовершеннолетний попал в больницу. После этого сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства случившегося. Сейчас проводится проверка, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Автолюбителям напоминают: на дорогах следует быть очень внимательными. Нужно снижать скорость движения около пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.