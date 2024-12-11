Под Волгоградом мужчина пытался убить топором бывшую жену

— Мужчина на почве личных неприязненных отношений схватил топор и, приставив лезвие к груди женщины, стал угрожать, что зарубит ее. Испугавшись, что мужчина может действительно лишить её жизни, она решила обратиться в полицию за помощью, — уточнили в ведомстве.