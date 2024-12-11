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Под Волгоградом мужчина пытался убить топором бывшую жену

В Волгоградский области задержали мужчину, угрожавшего убить топором экс-возлюбленную.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области полиция завела уголовное дело на 35-летнего мужчину, который подозревается в угрозе убийством. С заявлением в полицию обратилась 40-летняя бывшая жена фигуранта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в сентябре этого года между бывшими супругами, которые проживали вместе, случился бытовой конфликт.

— Мужчина на почве личных неприязненных отношений схватил топор и, приставив лезвие к груди женщины, стал угрожать, что зарубит ее. Испугавшись, что мужчина может действительно лишить её жизни, она решила обратиться в полицию за помощью, — уточнили в ведомстве.

Несколько месяцев проводилась проверка, по итогам которого стражи порядка завели дело. Сейчас проводится расследование. Мужчине грозит 2 года тюрьмы.