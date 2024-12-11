Под Новосибирском автобус с пассажирами опрокинулся после столкновения с фурой

Вечером 11 декабря в районе 55 километра Северного обхода Новосибирска произошло ДТП с участием фуры и рейсового автобуса.
— В результате ДТП автобус сошел с трассы и опрокинулся. Задействованы все экстренные оперативные службы, — сообщили в паблике «Служба 112 Новосибирской области».
В публикации уточнили, что на данный момент количество пострадавших неизвестно.
Редакция КП-Новосибирск готовит запрос в Госавтоинспекцию Новосибирской области по поводу данного происшествия.
Напомним, что накануне еще одно ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Так, водитель самосвала «КамАЗ» по неизвестным причинам съехал с дороги и влетел в сугроб на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской.