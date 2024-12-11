Под Новосибирском автобус с пассажирами опрокинулся после столкновения с фурой

Напомним, что накануне еще одно ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Так, водитель самосвала «КамАЗ» по неизвестным причинам съехал с дороги и влетел в сугроб на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской.