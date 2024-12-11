Российские подростки заманили школьницу на пляж, избили и сняли на видео

Ранее в Волчанске Свердловской области 12-летнюю шестиклассницу избили в туалете школы после того, как она рассказала родителям, что старшие дети делились друг с другом сигаретами. Чтобы отомстить раскрывшей их секрет девочке, две ученицы седьмого и девятого класса подловили жертву в углу туалета. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга.