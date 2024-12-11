В Сочи устраняют аварию, оставившую без воды 10 микрорайонов

СОЧИ, 11 декабря. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы ведутся на водоводе в Лазаревском районе Сочи, под отключение воды попали абоненты 10 микрорайонов и еще нескольких улиц курорта. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.