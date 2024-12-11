В Сочи устраняют аварию, оставившую без воды 10 микрорайонов

«В Лазаревском районе Сочи ведутся аварийно-восстановительные работы на водоводе. В связи с необходимостью проведения комплекса работ по улице Декабристов временно частично приостановлено водоснабжение абонентов в Уч-Дере, Верхнем Буу, Лоо, Горном Лоо, Верхне- Армянском Лоо, Дагомысе, Волковке, Шаумяновке, Сергей-Поле, микрорайоне “Лазурный берег”, на улицах 72 км, 73 км и Ландышевой», — говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты завершат работы к 02:00 мск четверга. После коммунальщики начнут поэтапно наполнять систему и возобновлять подачу воды абонентам.