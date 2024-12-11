Волгоградке по иску прокуратуры вернули деньги с «безопасного счета»

Прокуратура Волгоградской области взыскала украденные деньги в пользу пенсионерки, пострадавшей от мошенников.
В результате прокурорской проверки в Ольховском районе Волгоградской области удалось добиться возврата денежных средств, похищенных у 61-летней местной жительницы, благодаря судебному решению. Как установили следственные органы, пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые, представившись сотрудниками банка, убедили ее перевести свои сбережения на якобы «безопасный» счет.
Незнакомец сообщил в телефонном разговоре с пожилой женщиной, что ее накопления якобы находятся под угрозой кражи. Чтобы «защитить» свои деньги, он предложил женщине перевести их на специальный резервный счет. Доверчивая пенсионерка, не подозревая подвоха, перевела 177 тысяч рублей, после чего связь с мошенником оборвалась.
Позже выяснилось, что средства оказались на банковской карте 18-летнего жителя Ульяновской области. Молодой человек за вознаграждение предоставил свои данные для открытия счета, который использовали злоумышленники.
Согласно положениям Гражданского кодекса РФ, а именно ч. 1 ст. 1102, лицо, незаконно обогатившееся за счет другого, обязано вернуть полученные средства. Учитывая это, прокуратура Ольховского района подала иск в интересах пострадавшей пенсионерки о взыскании суммы неосновательного обогащения и начисленных процентов за пользование чужими деньгами.
Дмитровградский городской суд Ульяновской области признал требования прокурора обоснованными и полностью удовлетворил иск. По мере вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, чтобы пенсионерка смогла вернуть свои деньги.
Кроме того, уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ), продолжает находиться под контролем правоохранительных органов. Расследование ведется для установления всех участников преступной схемы.