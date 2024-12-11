Волгоградке по иску прокуратуры вернули деньги с «безопасного счета»

Незнакомец сообщил в телефонном разговоре с пожилой женщиной, что ее накопления якобы находятся под угрозой кражи. Чтобы «защитить» свои деньги, он предложил женщине перевести их на специальный резервный счет. Доверчивая пенсионерка, не подозревая подвоха, перевела 177 тысяч рублей, после чего связь с мошенником оборвалась.