Волгоградский газовщик осужден за смерть несовершеннолетнего

Как сообщает Следственное управление СКР по Волгоградской области, согласно материалам дела, следственный отдел по Краснооктябрьскому району Волгограда собрал достаточные доказательства для осуждения слесаря ресурсоснабжающей компании по статье 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за выполнение работ и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.
Инцидент произошел 1 июля 2022 года, когда владелица квартиры на проспекте Металлургов обратилась в ресурсоснабжающую компанию с просьбой проверить водонагреватель. Осужденный провел формальный осмотр оборудования, не обнаружив негерметичность дымоотвода или соединений, что впоследствии привело к трагедии. 20 ноября 2022 года во время купания 15-летний подросток, находившийся в гостях у женщины, получил смертельное отравление окисью углерода и скончался на месте происшествия.
Заключение комплексной судебной экспертизы подтвердило, что бездействие сотрудника напрямую связано с причиной смерти юноши.
Краснооктябрьский районный суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.