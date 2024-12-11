Волгоградский газовщик осужден за смерть несовершеннолетнего

Инцидент произошел 1 июля 2022 года, когда владелица квартиры на проспекте Металлургов обратилась в ресурсоснабжающую компанию с просьбой проверить водонагреватель. Осужденный провел формальный осмотр оборудования, не обнаружив негерметичность дымоотвода или соединений, что впоследствии привело к трагедии. 20 ноября 2022 года во время купания 15-летний подросток, находившийся в гостях у женщины, получил смертельное отравление окисью углерода и скончался на месте происшествия.