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В Петербурге директор магазина и покупатель подрались из-за креветок

В Санкт-Петербурге в одном из магазинов между директором торговой точки и покупательницей произошла стычка из-за креветок. Об этом 11 декабря сообщил источник «Известий».

Источник: AP 2024

Уточняется, что конфликт произошел в Петергофе.

По словам работников магазина, женщина взяла креветки и якобы хотела пройти через кассу, не заплатив за товар, но ее попыталась остановить директор магазина. В ходе конфликта женщины начали толкать друг друга, однако их поспешили успокоить и разнять.

На данный момент устанавливаются все подробности конфликта.

Также пока неизвестно, действительно ли посетительница магазина попыталась украсть креветки.

Ранее, 3 декабря, в Раменском городском округе правоохраннители задержали директора продуктового магазина, подозреваемого в убийстве покупателя. Уточнялось, что инцидент произошел 30 ноября в подсобном помещении продуктового магазина. Подозреваемый избил оппонента, а затем задушил его из-за кражи алкоголя.