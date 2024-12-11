В Петербурге директор магазина и покупатель подрались из-за креветок

Уточняется, что конфликт произошел в Петергофе.
По словам работников магазина, женщина взяла креветки и якобы хотела пройти через кассу, не заплатив за товар, но ее попыталась остановить директор магазина. В ходе конфликта женщины начали толкать друг друга, однако их поспешили успокоить и разнять.
На данный момент устанавливаются все подробности конфликта.
Также пока неизвестно, действительно ли посетительница магазина попыталась украсть креветки.
Ранее, 3 декабря, в Раменском городском округе правоохраннители задержали директора продуктового магазина, подозреваемого в убийстве покупателя. Уточнялось, что инцидент произошел 30 ноября в подсобном помещении продуктового магазина. Подозреваемый избил оппонента, а затем задушил его из-за кражи алкоголя.