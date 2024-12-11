Появились подробности ДТП с пассажирским автобусом и фурой под Новосибирском

— В 18:30 на автомобильной дороге в Новосибирском районе в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса, следующего по маршруту «пл. Калинина — Французский квартал», автобус совершил съезд в кювет по ходу движения, — сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.