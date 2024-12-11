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Появились подробности ДТП с пассажирским автобусом и фурой под Новосибирском

В автобусе ехали 45 человек.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

Вечером 11 декабря на трассе Р-254 в Новосибирском районе произошло ДТП с участием фуры и рейсового автобуса. Теперь подробности данного инцидента рассказали в ГУ МВД по региону.

— В 18:30 на автомобильной дороге в Новосибирском районе в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса, следующего по маршруту «пл. Калинина — Французский квартал», автобус совершил съезд в кювет по ходу движения, — сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

В публикации уточнили, что в салоне автобуса находились 45 человек. К настоящему времени за медицинской помощью обратились трое.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. К счастью, один из экипажей находился неподалеку от места аварии и оперативно начать оказывать помощь в эвакуации людей из салона автобуса.