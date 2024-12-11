В горящей колонии Башкирии загорелась пилорама

Стали известны подробности пожара в колонии № 4 в Салавате. Напомним, сегодня, 11 декабря, днем очевидцы заметили черные клубы дыма на 152 км трассы Уфа — Оренбург. На место экстренно выехали сотрудники прокуратуры и МЧС.
— Пожар локализован. Пострадавших нет. На месте организовано взаимодействие с прокуратурой и ФСИН, — уточнили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что пожар произошел на пилораме. Дознавателю ведомства предстоит установить точную причину возгорания.
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