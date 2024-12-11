Дептранс Перми сообщил подробности ДТП, создавшего пробку на Северной дамбе

Департамент транспорта Перми рассказал perm.aif.ru подробности ДТП с автобусом, которое вызвало пробку на Северной дамбе.
Речь идёт о происшествии, которое случилось днём 11 декабря. Очевидцы сообщили perm.aif.ru, что возле цирка начинает копиться большой дорожный затор. Причиной пробки являлось ДТП с автобусом, из-за которого движение на участке сократилось до одной полосы. На картах было заметно, что затор растянулся не только по самой дамбе, но и распространился на улицу Крупской.
Сайт perm.aif.ru уточнил информацию о происшествии в департаменте транспорта Перми. В ведомстве подтвердили, что в аварию попал автобус маршрута № 77.
«В 14:51 произошло ДТП автобуса маршрута № 77 с посторонним транспортом в районе Северной дамбы. Согласно должностной инструкции, водитель автобуса высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу», — рассказали perm.aif.ru в дептрансе города.
После аварии на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Уточняется, что в ДТП никто не пострадал.