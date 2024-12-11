Дептранс Перми сообщил подробности ДТП, создавшего пробку на Северной дамбе

Речь идёт о происшествии, которое случилось днём 11 декабря. Очевидцы сообщили perm.aif.ru, что возле цирка начинает копиться большой дорожный затор. Причиной пробки являлось ДТП с автобусом, из-за которого движение на участке сократилось до одной полосы. На картах было заметно, что затор растянулся не только по самой дамбе, но и распространился на улицу Крупской.