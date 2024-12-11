В Магнитогорске скончалась пенсионерка, которой трамваем отрезало ноги

Врачи не смогли спасти 71-летнюю пенсионерку, которая три недели назад попала под трамвай в Магнитогорске и осталась без ног. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили в городской Госавтоинспекции.