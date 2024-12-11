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В Магнитогорске скончалась пенсионерка, которой трамваем отрезало ноги

Врачи не смогли спасти 71-летнюю пенсионерку, которая три недели назад попала под трамвай в Магнитогорске и осталась без ног. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Источник: Госавтоинспекция Магнитогорска

ДТП произошло утром 21 ноября около дома № 107 на проспекте Карла Маркса.

— По предварительным данным, 46-летняя водитель трамвая, следовавшего по маршруту № 1, при повороте направо наехала на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — прокомментировали тогда в ГАИ Магнитогорска. — В результате ДТП 71-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в отделение реанимации.

Водитель, имеющая 24-летний стаж управления трамваем, оставила место аварии, не почувствовав наезда. Полицейские нашли её в течение часа. На женщину возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Часть 2 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщили изданию «Верстов. Инфо» в «Маггортрансе», водителя пока перевели на должность приёмщика. Дальнейшее кадровое решение в отношении женщины примут после приговора суда.

несчастный случай