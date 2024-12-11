В Пермском крае возбудят дело после жалоб на хостелы с мигрантами

ПЕРМЬ, 11 дек — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за хостелов с мигрантами, на которые пожаловались жители Пермского края, сообщает региональное следственное управление.
По данным ведомства, к Бастрыкину обратились жители пермского микрорайона Крым и поселка Майский. Они пояснили, что в законсервированном здании детсада и профилактории «Атлант» действуют нелегальные хостелы для мигрантов, приезжие игнорируют законы, ведут себя агрессивно и распивают спиртное.
«Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело, проверить все доводы заявителей, признать вещественным доказательством вышеуказанные помещения, принять меры к их закрытию и в ближайшее время представить доклад о первоначальных следственных действиях», — говорится в сообщении.
Также глава ведомства назначил комплексную проверку для оценки работы подчиненных на местах в миграционной сфере.
Ранее в паблике «Подслушано Крым/Пермь» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео с жалобой на то, что здание законсервированного детского сада № 261 в Кировском районе переделали в общежитие (поставили там двухъярусные кровати), в котором планируют размещать иностранных рабочих (более 250 человек). На кадрах местные жители объясняли, что опасаются за безопасность своих детей, которые ходят в школу поблизости.