В Пермском крае возбудят дело после жалоб на хостелы с мигрантами

Ранее в паблике «Подслушано Крым/Пермь» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео с жалобой на то, что здание законсервированного детского сада № 261 в Кировском районе переделали в общежитие (поставили там двухъярусные кровати), в котором планируют размещать иностранных рабочих (более 250 человек). На кадрах местные жители объясняли, что опасаются за безопасность своих детей, которые ходят в школу поблизости.