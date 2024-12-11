Два жителя Минска отдали 144 тысячи рублей мошенникам под видом «Газпрома»

Так, 55- и 52-летний минчане наткнулись в сети на рекламу «Газпрома» о якобы возможности разбогатеть на инвестициях в компанию с мировым именем. На тематическом сайте мужчины оставили свои контактные данные, где им пообещали «за один клик» обеспечить безбедную жизнь. Спустя время минчанам перезвонили якобы менеджеры компании и сказали, что им нужно установить несколько приложений, и что им будут помогать на торгах и с пополнением счетов «личные консультанты».