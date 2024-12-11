Два жителя Минска отдали 144 тысячи рублей мошенникам под видом «Газпрома»

Два жителя Минска стали жертвами мошенников, действовавших от имени якобы «Газпрома», сообщает управление Следственного комитета по городу Минску.
Так, 55- и 52-летний минчане наткнулись в сети на рекламу «Газпрома» о якобы возможности разбогатеть на инвестициях в компанию с мировым именем. На тематическом сайте мужчины оставили свои контактные данные, где им пообещали «за один клик» обеспечить безбедную жизнь. Спустя время минчанам перезвонили якобы менеджеры компании и сказали, что им нужно установить несколько приложений, и что им будут помогать на торгах и с пополнением счетов «личные консультанты».
Минчане следовали всем указаниям «кураторов», они зарегистрировали аккаунты и со своих банковских карт переводили деньги на различные адреса криптокошельков. При этом вдаваться в подробности мужчины и не собирались, они были уверены, что все под контролем и сделки действительно проходят. Потерпевшие постоянно пополняли счета на крупные суммы, а если денег не хватало, регулярно одалживали их у знакомых.
В ноябре 2024-го минчане увидели «прибыль» на балансах своих криптокошельков — свыше 25 и более 30 тысяч долларов, но вывести деньги они, конечно, не смогли.
Сначала лжеменеджеры биржевой платформы уверяли белорусов, что нужно оплатить подоходный налог — несколько тысяч долларов, потом стали говорить про обязательную комиссию. И такие «хаотичные» платежи для получения капиталов продолжались. Минчанам в итоге снова пришлось попросить денег в долг у друзей, а после оформить банковские кредиты.
Когда сумма вложений в прибыльный бизнес превысила 144 тысяч белорусских рублей мужчины стали подозревать неладное. И лишь тогда поняли, что не заработали миллионы, а остались в долгах.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Тем временем минчанка перевела более 600 рублей мужу, но под его видом скрывались мошенники.
Также в Гомеле подросток может сесть на три года за обман любителей интимных услуг.
Еще в Пинске 19-летний хакер украл и продал 14 тысяч аккаунтов жителей СНГ.