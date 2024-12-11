В Ростове завершили расследование смерти циркового артиста

В Ростове-на-Дону завершили расследование смерти циркового артиста. Теперь уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 2 ст. 143 УК РФ) рассмотрят в суде. Об этом сообщили пресс-службы СУ СК России по Ростовской области и донской прокуратуры.
Подозреваемый — 37-летний специалист, который следил за техникой безопасности. По данным следствия, он допустил артиста к выполнению опасного номера почти на 5-метровой высоте без страховки.
Цирковой артист на велосипеде без руля потерял равновесие и упал с высоты на асфальтовое покрытие. Позже он скончался в больнице от травм.
— Подозреваемый работник цирка, отвечавший за технику безопасности, еще на этапе следствия полностью признал свою вину. Собрано достаточно доказательств, дело с обвинительным заключением направлено в суд, — прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.