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Минздрав проверит роддом в Симферополе после травмирования малыша

За жизнь новорожденного продолжают бороться врачи.

Минздрав Республики Крым проверит информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи в роддоме Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В роддоме Симферополя появился на свет малыш с переломами ребер, повреждениями костей и мозга, пишет Shot. Врачи второго роддома Симферополя вместо операции кесарева сечения провели пациенте естественные роды. В результате, младенца искалечили во время родов, нажимая на живот матери, сообщают родители новорожденного. Решение о естественных родах было принято коллегией врачей, так как вес плода составлял 3,7 килограмма.

Во время родов врачи использовали полотенца и надавливали на живот женщине локтями, чтобы ребенок появился на свет, сообщает отец. В результате, малыш появился на свет без сознания с весом 4,8 килограмма.

Новорожденный находится в паллиативном отделении с переломами ребер, а также повреждениями костей и мозга.

медицина