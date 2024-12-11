Минздрав проверит роддом в Симферополе после травмирования малыша

Минздрав Республики Крым проверит информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи в роддоме Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
В роддоме Симферополя появился на свет малыш с переломами ребер, повреждениями костей и мозга, пишет Shot. Врачи второго роддома Симферополя вместо операции кесарева сечения провели пациенте естественные роды. В результате, младенца искалечили во время родов, нажимая на живот матери, сообщают родители новорожденного. Решение о естественных родах было принято коллегией врачей, так как вес плода составлял 3,7 килограмма.
Во время родов врачи использовали полотенца и надавливали на живот женщине локтями, чтобы ребенок появился на свет, сообщает отец. В результате, малыш появился на свет без сознания с весом 4,8 килограмма.
Новорожденный находится в паллиативном отделении с переломами ребер, а также повреждениями костей и мозга.