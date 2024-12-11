Нижегородцам дали 13 лет за покушение на теракт в Шахунье

Жителей Нижегородской области приговорили к 13 годам лишения свободы за покушение на теракт. Об этом сообщает региональное УФСБ.
В ноябре 2023 года нижегородцы пытались поджечь здание военкомата в Шахунье. По данным УФСБ, на это они пошли по заданию иностранных спецслужб, из корыстных побуждений.
Уголовное дело по покушения на совершение теракта рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде молодого человека задержали за подготовку к диверсии — подрыву грузового поезда.