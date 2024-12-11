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В Сочи будут судить мужчину, который сломал челюсть своей невесте

В Сочи будут судить мужчину, который сломал челюсть своей невесте, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, местный житель накануне своей свадьбы поссорился с невестой. На фоне конфликта завязалась драка, в ходе которой он несколько раз ударил девушку в лицо, что привело к перелому челюсти.

Уголовное дело для рассмотрения направили в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, жителя Адыгеи осудят за покушение на убийство приятеля и избиение друга. Известно, что в станице Курджипской вечером 31 августа обвиняемый поссорился с приятелем. В итоге злоумышленник ударил оппонента топором по голове и спине. Пострадавший выжил, ему оказали помощь медики.

Ранее мы писали, на Кубани осудят врача-терапевта, работавшего в поликлинике с поддельным дипломом. В Лабинском районе 37-летний местный житель при трудоустройстве предоставил поддельный документ о послевузовском профессиональном образовании.