В Сочи будут судить мужчину, который сломал челюсть своей невесте

По предварительным данным, местный житель накануне своей свадьбы поссорился с невестой. На фоне конфликта завязалась драка, в ходе которой он несколько раз ударил девушку в лицо, что привело к перелому челюсти.
Уголовное дело для рассмотрения направили в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, жителя Адыгеи осудят за покушение на убийство приятеля и избиение друга. Известно, что в станице Курджипской вечером 31 августа обвиняемый поссорился с приятелем. В итоге злоумышленник ударил оппонента топором по голове и спине. Пострадавший выжил, ему оказали помощь медики.
Ранее мы писали, на Кубани осудят врача-терапевта, работавшего в поликлинике с поддельным дипломом. В Лабинском районе 37-летний местный житель при трудоустройстве предоставил поддельный документ о послевузовском профессиональном образовании.