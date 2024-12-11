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В Иркутске начали проверку после избиения педиатра

СУСК: в Иркутске начали проверку после избиения педиатра матерью ребенка.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Иркутске, где педиатра избила мать ребенка, к которому доктор пришла по вызову, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

«Педиатр одной из детских поликлиник прибыл на вызов к ребенку с температурой и кашлем. Увидев, что врач не надела бахилы, женщина напала на нее и причинила телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Данный факт был установлен в ходе мониторинга средств массовой информации. СК проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются очевидцы события.

СК